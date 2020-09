Heather Nova naar de Stevenskerk

De Engelse singer-songwriter Heather Nova brak 25 jaar geleden door met haar baanbrekende album ‘Oyster’. Ze gaf het poplandschap van de nineties een welkome impuls met haar akoestische pop/rock nummers. Na Oyster bracht ze het succesvolle Siren (1998) uit.

Haar nieuwe plaat Pearl verscheen in 2019 en werd geproduceerd door Youth, die ook bij Oyster en Siren achter de knoppen zat. Die titel is niet voor niets gekozen, of zoals Heather Nova zelf zegt: ‘A pearl is hopefully what forms inside an Oyster after all the years.’ De 50-jarige Nova had altijd de wens om een soort zusteralbum van ‘Oyster’ te maken en dat is Pearl geworden.

Heather Nova komt op 6 oktober 2021 naar de Stevenskerk in Nijmegen.