Porridge Radio komt naar Vera

Porridge Radio is ooit in Brighton begonnen als slaapkamerproject van frontvrouw Dana Margolin. Nu is de band uitgegroeid tot volwaardige band: Porridge Radio. In 2016 verscheen het in een tuinhuisje opgenomen album ‘Rice, Pasta And Other Fillers’ waarin we ons al mochten laten meeslepen in de melodieuze en emotionele lo-fi popliedjes met rafelige punk randjes.

In maart 2020 volgde het eerste studio album ‘Every Bad’ van Porridge Radio, waarin de zee een belangrijke rol speelt en terug komt in verschillende nummers, zoals in ‘Circling’. Hierin gebruikt Margolin repetitieve golven aan een kust als metafoor voor het accepteren van een situatie door te blijven herhalen dat het oké is. Het album straalt, net als de zee, een bepaalde rust uit, maar weet tegelijk ook woelig en onstuimig voor de dag te komen.

Eerder stond Porridge Radio al op Dauwpop en ze zijn geboekt voor het komende Londin Calling Festival. In 2021 is VERA aan de beurt en mogen we ons laten verwennen door deze absurdistische DIY-band. Op 18 april 2021 staat Porridge Radio in Vera, Groningen.