Brant Bjork naar Doornroosje

Brant Bjork, ex-drummer van Kyuss en Fu Manchu, is welhaast tegenwoordig de coolste man van de desertrockscene. Hij heeft het feel good-imago van relaxte dude, skater en surfer uit de Sunny State of California. Maar vergis je niet, de man zit nooit stil: produceren, een eigen label en vele platen maken. Het maakt de laatste jaren niet uit met welke incarnatie de heer Bjork op pad is, allen hebben een lome, relaxte vibe en groove. Onlangs verscheen in de coronatijd zijn nieuwe album met de gepaste naam ‘Brant Bjork’. Wederom een heerlijke warme mix van psychedelische, soulvolle, groovy en sexy rock-’n-roll. De low desert punk komt 30 april zijn ijzersterke livereputatie bewijzen in Doornroosje.

Maidavale bestaat uit vier eigenzinnige Zweedse dames die het hart wisten te stelen van menigeen die hen reeds gezien hebben. Het album ‘Madness Is Too Pure’ uit 2018 is een prachtige en diverse plaat die sixties en seventies rock vermengt met invloeden uit meerdere muzikale windstreken. Van het zonnige zuiden tot het donkere noorden, maar altijd het rockende Zweden als middelpunt. De vier dames wisten begin 2019 het Nijmeegse Merleyn in z’n volledigheid in beweging te krijgen. Niet in de overbekende verticale zwiep-zwaai-richting met de lange manen, de rockers bleken opeens ook in het bezit van andere dansmogelijkheden…

Op 30 april staat Brant Bjork in Doornroosje in Nijmegen.