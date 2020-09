Wrekmeister Harmonies naar Merleyn

Wrekmeister Harmonies begint in april aan de laatste Europese tour en houdt het daarna voor gezien. Nog één keer de kans om deze unieke Amerikanen aan het werk te zien. Het experimentele muziekcollectief brengt postrock van het donkerste soort, die je ook gerust beklemmende ‘chamber-doom’ kunt noemen. Snijdende vioolklanken en orgeldrones te over. Bij tijd en wijlen intens en hard, het andere moment klein en licht als een folk-act.

De experimenteerdrift van bandleider JR Robinson is onnavolgbaar. Op elke plaat die hij met zijn Wrekmeister Harmonies uitbrengt, horen is een ander geluid te horen. Net las de voorganger ‘The Alone Rush’, klinkt op het nieuwe album ‘We Love To Look At The Carnage’ vooral prachtige intieme intensiteit door. En misschien snijdt dat nog wel dieper dan de bombastische postrock en doom van voorheen.

Een aanrader voor mensen die ook artiesten als Chelsea Wolfe, Anna von Hausswolff, Godspeed You! Black Emperor, Jayle Jayle, True Widow en aanverwanten hoog hebben zitten. Wrekmeister Harmonies komt op 29 maart naar Merleyn.