Iris Penning naar de Roepaen

Naast muzikante is Iris Penning ook de Stadsdichter van Eindhoven. Ze stond meer dan duizend keer op de planken: in Paradiso, op Oerol, op theaterfestivals en in poppodia door heel Nederland en België. Ze deelde het podium met Spinvis en bracht drie platen uit die lovend werden ontvangen door de muziekmedia. In Augustus 2019 won ze de Belgische NEKKA-wedstrijd.

Ze is een echte doe-het-zelver, die bijvoorbeeld haar eigen merchandise tassen met de hand naait en bedrukt, haar dichtbundel thuis print en in elkaar knutselt, en een lettertype maakte van haar handschrift. Haar meest recente plaat “Liever vieze voeten” is te horen op menig radiostation en Spotifyplaylist te horen is.

Iris Penning komt op 18 oktober naar De Roepaen in Ottersum.