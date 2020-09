Blaudzun komt naar De Roepaen

Blaudzun brak door met ‘Heavy Flowers’ (2012), waarvoor hij een Gouden Plaat en Edison ontving. Hij verkocht alle popzalen uit en speelde op gerenommeerde festivals in Nederland, België en Duitsland zoals Lowlands, Pinkpop, Hurricane, Pukkelpop en Rock Werchter. Na Heavy Flowers volgde ‘Promises of No Man’s Land’ (2014), dat op nummer 1 in de Album Top 100 binnen kwam en een themasong bij de Olympische Winterspelen opleverde.

De afgelopen periode stond in het teken van de albumtrilogie ‘Jupiter’, waarvan het laatste deel ‘_UP_’ in 2018 verscheen. Ademden eerdere albums zwaar onder dekens van velours in een archaïsche sfeer, Blaudzuns sound is nu lichter. De liedjes hebben meer lucht en zijn ritmischer, dansbaarder. Blaudzun: “In mijn albums zat nooit seks, nooit dat dansbare. Deze plaat is sexy; een belangrijk element van rock-’n-roll. Het is feestelijker.”

Blaudzun speelde in 2018 op onder meer Pinkpop en Lowlands en nu op 10 oktober komt hij naar De Roepaen.