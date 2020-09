Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Toto.

De rockband uit Los Angeles had haar grootste successen in de jaren tachtig, maar toch zijn de concerten van Toto nu nog steeds vrijwel altijd uitverkocht. De naam Toto komt van het Latijnse ‘In Toto’, dat ‘allesomvattend’ betekent. Allesomvattend kan de band wel genomend worden, want in een concert van Toto zit meer muziek dan in welke band dan ook. Niet voor niets heeft de band vele hits gehad in ons land, zoals ‘Africa’, ‘Rosanna’, ‘Pamela’, ‘Mushanga’ en ‘Stop Loving You’. Het onderstaande concert komt uit 2007, en geeft aan dat de band ook in de 21e eeuw nog onverminderd populair is.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Toto live @ Le Zénith, Paris (2007).