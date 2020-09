Het Nederlandse trio Paceshifters is niet vies van een beetje VERA; ze hebben hier namelijk het laatste decennium een hoeveelheid shows gespeeld dat niet op 1 hand te tellen is. De band heeft ons keer op keer mogen verwennen met hun alternatieve rock en sterke no-nonsense mentaliteit. De stevige maar tegelijkertijd catchy sound hebben ze weten te vinden met invloeden uit de jaren ’90 grunge.

Na 10 jaar touren door Europa en 4 albums te hebben uitgebracht vonden ze het tijd voor wat anders. Daarvoor gingen ze de studio in met Ian Clement (Wallace Vanborn) en kwamen eruit met een fris nieuw geluid, maar uiteraard rockt het nog steeds als vanouds.

De eerste single ‘Hurdles’ is een mooi voorbeeld van het nieuwe pad dat de band heeft ingeslagen; urgent, hedendaags en melodieus, maar met de wortels diep in de vertrouwde rock sounds die we van ze kennen.

OP 10 oktober komen de Paceshifters naar Vera in Groningen.