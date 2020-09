De Kat komt naar Vera

Wanneer je de band googelt, vind je bijna niks, zelf doen ze namelijk amper aan promo. Maar wie één optreden heeft bezocht is fan, en wie vaker komt, laat zich iedere keer weer verrassen.

In 2019 sloeg DE KAT een nieuwe weg in en bundelde ze haar krachten met zanger en frontman Goya Buitenhuis, wiens energie en zanglijnen een topcombinatie zijn met het duivelse gitaarspel dat we van De KAT gewend zijn. De virtuoze blues en rock laveert tussen extreem trippy en lekker uptempo en dansbaar, maar op hun nieuwe album gaan ze meer richting de surf en noise.

De band is ontstaan in De Zolder, hun eerste officiële gig hadden ze in 2014 tijdens Pandvol Festival. Ondertussen hebben ze al zeven keer op ESNS gestaan en op Noorderzon, Rhythm & Blues Night, Surfana, le mini guess who, en Burning Man (NL).

Laat je op 30 oktober andermaal verrassen bij hun plaatpresentatie!