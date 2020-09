broeder Dieleman komt naar Vera

‘De Liefde is de Eerste Wet’ is de niet mis te verstane titel nieuwe album van de Zeeuwse zanger en verteller broeder Dieleman. Na een succesvolle theatertour in het begin van 2020, en een uitgebreide tour van meer dan 30 shows door België en Nederland samen met Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) en Frans Grapperhaus naar aanleiding van hun release ‘Dit Is De Bedoeling’ in 2019, is er nu een opvolger.

De titel van het album komt van de knipprenten van Jan de Prenteknipper, een rondreizende kunstenaar uit de 19de eeuw die uit papier prachtige, gekleurde taferelen en symbolen sneed en deze op weg verkocht. De tekst en nu tevens albumtitel ‘De Liefde is de Eerste Wet’ was op veel van deze prenten, die nu nog steeds vele kamers sieren in Zeeland, terug te vinden.

Zijn fascinatie voor deze historische figuur deed Dieleman al eens te voet door Zeeuws Vlaanderen trekken om te voelen hoe het is om van dorp naar dorp te lopen. Daarnaast maakt en verkoopt Dieleman deze dagen ook zelf uit papier gesneden werken, deels om het gebrek aan shows in de huidige tijd te ondervangen. Zo kreeg het verhaal van deze kunstenaar uit de geschiedenis uit noodzaak ineens weer een nieuwe betekenis.

Naast Jan de Prenteknipper, staat het nieuwe album van broeder Dieleman vol met prachtige verhalen. Zo komt Engel Reinhoudt langs met bolussen. Zie je als je door het raam kijkt Jakob de schaapherder, uit de bijbel, net vertrekken naar zijn oom Laban. Een stem vertelt van een donkere nacht op Poonhaven, het buurtschap dat ooit aan het Hellegat lag. Tagore komt langs, er worden scheppingsverhalen opgedist, en iedereen die langskomt mag zijn verhaal doen.

Al deze verhalen worden verteld vanuit één gedachte: wat het betekent als de liefde de eerste wet is. Dieleman ging zo op zoek naar nieuwe vergezichten in oude verhalen, geschiedenis niet uit nostalgie maar als middel om antwoorden te krijgen. Uiteindelijk zijn het 13 liedjes geworden, vakkundig uitgeknipt door broeder Dieleman en ingekleurd door een fantastische band.

broeder Dieleman komt naar Vera op 1 oktober.