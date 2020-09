Ayreon – Transitus

Wellicht één van de grootste namen uit eigen land komt met een nieuw album. De albums van Ayreon gaan vrijwel altijd over science fiction. Met het nieuwe album ‘Transitus’ wordt er gekozen voor een gotisch spookverhaal dat begint in 1884 met twee geliefden. Weet dit verhaal ons ook zo weg te blazen als voorganger ‘The Source’ uit 2017?

Eerst even wat info over Ayreon, voor degenen die nog niet heel bekend zijn in de Nederlandse metal. Hét meesterbrein achter deze groep is Arjen Anthony Lucassen. Hij bedenkt in zijn uppie eigenlijk alles wat je hoort. Vervolgens gaat hij op zoek naar muzikanten die volgens hem perfect in het plaatje in zijn hoofd passen om de ‘’rollen’’ op de albums te spelen. Nee, het zijn niet zomaar albums, dit zijn weldoordachte metal opera’s met een verhaal van begin tot eind. Hierdoor zijn er elk album ontzettend veel gastmuzikanten te horen en dat zijn vaak niet de minste. Op eerdere albums zijn bijvoorbeeld: Fish (Marillion), Floor Jansen (Nightwish) en Tobias Sammet (Avantasia) te horen.

Mede doordat er zoveel muzikanten op één album te horen zijn, is het haast onmogelijk om op te treden. Al is dit slechts een van de redenen waarom Ayreon zelden optreedt. Lucassen zelf heeft vóór Ayreon regelmatig getourd, maar merkte dat constant dezelfde nummers spelen niet goed was voor zijn geest en creativiteit.

Dit nieuwe album is dus iets waar Lucassen nogmaals uit zijn comfortzone stapt. Dit vond hij zelf ook nodig, hij wil zichzelf blijven pushen om nieuwe dingen te proberen. ‘’Hoe moeilijker iets is, hoe leuker het is om eraan te werken.’’ Zelf zegt hij dat dit meer een musical is. Meer theatraal, filmisch. Een film is er nog niet, maar wat wel voor dit album is gemaakt is een stripboek waarin het hele verhaal ook te lezen is.

Ook voor ‘Transitus’ heeft Arjen Lucassen weer een karrevracht aan grote namen weten te strikken. Wat te denken van Dee Snider (Twisted Sister), Joe Satriani, Tommy Karevik (Kamelot), Simone Simmons (Epica) en de gesproken woorden worden gedaan door niemand minder dan Tom Baker (Doctor Who).

Ik ga er slechts een paar nummers uithalen. Iets wat bijna een zonde is, omdat dit album het best tot zijn recht komt als je het van begin tot eind luistert. ‘Get Out Now’ is een van de hevigere rockers op de plaat. Op dit nummer zijn Dee Snider en Joe Satriani te horen. Het refrein blijft zo in je hoofd hangen, met daarbij een heavy catchy riff, een heerlijk nummer.

Hoe anders is het openingsnummer ‘Fatum Horrificum’. Het opent rustig, maar op een creepy manier. Vervolgens start Tom Baker het verhaal en introduceert hoofdpersonages Abby en Daniel. Dan wordt het nummer bombastischer met een geweldig koor dat op klassieke wijze veel indruk maakt.

Slechts een klein aantal nummers zijn misschien op zichzelf wat minder, maar wanneer deze zoals eerder gezegd in zijn context geplaatst worden, past het perfect.

In de review wil ik natuurlijk niet te veel van het hele verhaal weggeven, dat kan ‘Transitus’ via de platenspeler het beste zelf doen. Ik kan wel met 100% zekerheid zeggen dat je niet teleurgesteld zult zijn. Ayreon bewijst zich anno 2020 nogmaals als één van de topbands in de hedendaagse muziekwereld. Geen wonder dat de shows in de 013 in een mum van tijd waren uitverkocht en mensen van heinde en verre kwamen (64 verschillende landen over 4 shows!!!) om Ayreon live te zien. ‘Transitus’ neemt je mee in een prachtig verhaal, eentje waar je echt in wordt gezogen. Veel beter dan dit kan haast niet, maar ik ben overtuigd dat Arjen Lucassen zelf vast weer iets weet te bedenken. Een lust voor het oor. (10/10) (Music Theories Recordings)

CD 1

1. Fatum Horrificum

2. Daniel’s Descent into Transitus

3. Listen to My Story

4. Two Worlds Now One

5. Talk of the Town

6. Old Friend

7. Dumb Piece of Rock

8. Get Out! Now!

9. Seven Days, Seven Nights

CD 2

1. Condemned Without A Trial

2. Daniel’s Funeral

3. Hopelessly Slipping Away

4. This Human Equation

5. Henry’s Plot

6. Message from Beyond

7. Daniel’s Vision

8. She is Innocent

9. Lavinia’s Confession

10. Inferno

11. Your Story Is Over!

12. Abby In Transitus

13. The Great Beyond