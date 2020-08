Floor Jansen speelt twee solo shows in AFAS Live

De Nederlandse zangeres Floor Jansen geeft op 19 oktober twee kleinschalige en intieme shows met enkel zitplaatsen in AFAS Live in Amsterdam. Op één avond speelt ze twee shows samen met de Marcel Fisser Band en special guest Henk Poort. De uitverkochte show die Floor Jansen op 24 mei zou spelen in AFAS Live kon destijds niet doorgaan vanwege de Corona maatregelen. De twee nieuwe shows gaan plaatsvinden in een setting waarin al de nodige Corona maatregelen kunnen worden gehanteerd. Zo zijn er enkel zitplaatsen voor de shows, worden de kaarten op naam verkocht, kan er 1.5 meter afstand gehouden worden en er is vooraf een gezondheidscheck.

De metalfans wisten het al langer: Floor Jansen is één van de allerbeste zangeressen van Nederland. Sinds kort kunnen ook de niet-metalfans zeggen dat dat absoluut het geval is. Ze heeft een imposant oeuvre opgebouwd: van haar eerdere bands ReVamp en After Forever tot haar huidige band Nightwish, waarmee ze over de hele wereld stadions uitverkoopt. Floor is de meest succesvolle Nederlandse zangeres in het buitenland en werkte met talloze grote namen in het metalgenre, waaronder Sabaton en Ayreon.

Het was even schrikken voor de conservatieve metalfan toen Floor aankondigde mee te doen aan De Beste Zangers. Maar ze liet in het TV-programma haar veelzijdigheid nog maar eens zien. Van popballads tot opera en van Nederlandstalig tot Latin: Floor kan het allemaal. En eindelijk krijgt ze ook in Nederland de erkenning die ze verdient.

Floor Jansen zal samen met de Marcel Fisser Band en special guest Henk Poort het podium van de AFAS Live betreden. Ook Henk Poort nam dit jaar deel aan De Beste Zangers. Zo zong hij voor Floor Jansen het nummer ‘The Sound of Silence’ van Disturbed, maar nam hij met net zoveel gemak ‘Despacito’ (Luis Fonsi) en Your Man (Josh Turner) voor zijn rekening. Samen met Floor zong hij een indrukwekkende versie van ‘Phantom of the Opera’. Henk bewees hiermee een ontzettend veelzijdige zanger te zijn die, net als Floor, grote indruk maakte op de kijkers.