Porridge Radio komt naar Merleyn

Wat ooit begon als het slaapkamerproject van Dana Margolin groeide al snel uit tot een wilde liveband die poppy melodieën met een rafelig punkrandje maakt en hoge ogen gooit tijdens hun intense liveshows. Porridge Radio wordt door velen een DIY-band genoemd. De groep nam talloze demo’s op, gevolgd door hun eerste album in 2016; ‘Rice, Pasta and Other Fillers’. Het debuutalbum doet eerdergenoemde titel zeker eer aan. Ditmaal niet opgenomen in een slaapkamer, maar in een tuinhuisje.

Eerder dit jaar kwam het tweede album ‘Every Bad‘ uit. Het viertal uit Brighton onderzoekt op de plaat hoe ze willen bestaan in relatie tot anderen, hoe ze kwetsbaar kunnen zijn en wat dat teweegbrengt in hun omgang met de buitenwereld. Een diepgaande doch grappige plaat, waarop ze uiteraard op hun eigen, excentrieke en ietwat rare manier een hand reiken aan iedere luisteraar die soms emotioneel conflict in het hart draagt.

Porridge Radio staat op 16 april op het podium van Merleyn in Nijmegen.