Marvin Dee Band brengt nieuwe single en een Corona Crisis Cover uit

Marvin Dee Band brengt op 25 september de nieuwe single van hun onlangs verschenen album ‘Changes’ uit. ‘Hungry’ is een vrolijke, poppy track met een country feel en gaat over op zoek gaan naar nieuwe avonturen en het overwinnen van obstakels – dankzij die ene persoon aan je zij die alles beter maakt.

De single kreeg, naar aanleiding van de Coronacrisis een opmerkelijke B kant. De band brengt namelijk voor het eerst een cover uit, ‘Walking in Memphis’ van Marc Cohn. Tevens is dit nummer de eerste release van de band die 100% DIY tot stand is gekomen. Frontman Marvin Dee nam de opnames, productie en mix voor zijn rekening.

De band zat midden in een akoestische tour toen er besloten werd dat alle podia dicht moesten in maart. Ze zouden veel intieme shows spelen in juist hele kleine zalen, en dus werden alle data afgelast. Slechts een enkele show werd verplaatst naar eind 2020 of voorjaar 2021. Samen repeteren was niet mogelijk, er ontstond een tekort aan inspiratie, en zodoende begon Dee aan een her-ontdekkingsreis in het repertoire van zijn muzikale helden.

De band besloot al snel video-content te maken om zo toch hun publiek te kunnen bereiken en toch nog muziek met de wereld te delen. Als een van de eerste bands maakten zij compilatie video’s waarin alle bandleden thuis hun partij opnamen in beeld en geluid. Covers van nummers zoals ‘Don’t Stand So Close To Me’ en ‘Land of Confusion’.

‘Walking in Memphis’ van Marc Cohn bleek een nummer wat de band zó goed lag, dat ze het uit wilde brengen als officiële single – opgenomen en gemixt in de thuisstudio. Het nummer vertelt over het vinden van inspiratie tijdens een writersblock. In Cohn’s geval een bezoek aan de stad Memphis, voor Dee was dat het her-ontdekken van zijn muzikale invloeden in de Coronacrisis.

Beide nummers zijn vanaf 25 september te beluisteren via alle digitale kanalen. Het volledige album, ‘Changes’ is nog niet te streamen maar al wel te koop in de webshop van de band, op CD, LP of als digitale download.