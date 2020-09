Anitta brengt single ‘Me Gusta’ met Cardi B en Myke Towers uit

De Braziliaanse superster Anitta heeft deze week haar nieuwe single ‘Me Gusta’ uitgebracht. Het nummer – dat perfect is voor deze nazomer dagen – is een samenwerking met Cardi B en Myke Towers en geeft een voorproefje van haar nieuwe album.

Op de track zingt Anitta zowel in het Spaans als Engels. Haar prachtige vocalen worden perfect gecombineerd met de krachtige verses van Cardi B en de flow van Myke Towers. Alle drie de artiesten zullen op 23 september het nummer live spelen in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

ANITTA

Zes jaar geleden brak Anitta door in BraziliĆ«. Sindsdien is ze een van de grootste sterren in de latin muziek. Inmiddels heeft ze 48 miljoen Instagram followers, 14 miljoen subscribers op YouTube en meer dan 4,9 miljard views op haar video’s. Daarnaast werd ze door Billboard benoemd tot een van de 15 meest invloedrijke muzikanten op social media en werd haar album ‘Kisses’ genomineerd in de categorie ‘Best Urban Album’ tijdens de Latin GRAMMY Awards. Ze sierde de covers van onder andere Vogue BraziliĆ« en Marie Claire BraziliĆ« en ze zou dit jaar op Coachella spelen.