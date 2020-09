Michelle David & The Gospel Sessions komen naar Doornroosje

Michelle David & The Gospel Sessions komen naar Nijmegen om de release van hun nieuwe album ‘vol. 4’ te vieren. Deze dampende en stomende band met de krachtige frontdame Michelle David liet ons al hun voorliefde voor soul, funk , gospel en afrobeat horen. De energieke songs zijn doorspekt met hartverwarmende teksten en een boodschap van liefde en kracht.

Op hun nieuwe album ging de band verder met hun zoektocht naar de oorsprong van de Gospel. Het bracht ze onder meer bij invloeden uit West Afrika en het Caribisch Gebied. Op persoonlijk vlak kreeg Michelle David begin 2019 een klap te verwerken door borstkanker. Gelukkig was ze er op tijd bij en lijkt alles goed te gaan. De energie die ze uit de muziek haalde om door te gaan is terug te horen in haar teksten. Strijdvaardig, zegevierend en avontuurlijk. Zo klinkt het nieuwe album van Michelle David & The Gospel Sessions.

Michelle David & The Gospel Sessions staan op 6 november in Doornroosje in Nijmegen.