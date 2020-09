Ares met luistersessie naar Hedon

Tijdens deze LTV luistersessie hoor je samen met andere fans als eerste het nieuwe album van Ares, nog voor de release. Ares zal het hebben over de totstandkoming van zijn nieuwe album, en de nieuwe film wordt vertoond. Ares is iemand die nooit stilzit. De Oosterhoutse rapper, producer én zanger stond al vroeg in de spotlights; op 18-jarige leeftijd bracht hij zijn debuutalbum Road Trip uit, en daarnaast nog talloze EP’s en mixtapes.

Sinds 2017 is hij weer onafhankelijk artiest en kan hij doen wat hij wil; een eigen kledinglijn runnen die vernoemd is naar het netnummer van zijn thuisstad (162), clips regisseren en vooral eigenzinnige muziek maken. Daarin kiest hij ervoor om down to earth te zijn en te experimenteren met allerlei soorten sounds en effecten. Een mengelmoes van stijlen noemt hij het zelf. Doorgaans staat Ares niet heel graag in het middelpunt van de belangstelling, maar als hij die mengelmoes van stijlen tijdens zijn shows ten gehore brengt, gaan zowel de artiest als zijn publiek er 100% voor.

Gedurende zijn carrière heeft hij een vaste schare fans opgebouwd die alles woord voor woord meerapt als hij -samen met compagnon Dennis- het podium betreedt. Het contrast dat ontstaat is een boeiende: een wilde chaos vóór het podium, met misschien wel de meest introverte rapper van Nederland óp het podium.

Op 21 oktober staat Ares in Hedon, Zwolle