Heilung komt naar 013

Liveshows van Heilung zijn niet zomaar een concert, het is een ware beleving. Het collectief met leden uit Denemarken, Duitsland en Noorwegen brengt het publiek in extase met donkere soundscapes, sjamanistische ritmes en vocalen die je transporteren naar een andere wereld. Zelf betitelen ze hun unieke stijl als ‘Amplified History’. In 2019 liet de band al een onuitwisbare indruk achter tijdens Roadburn Festival waar ze gekleed in middeleeuwse klederdracht het publiek wisten te bezweren met een rituele live ervaring.

De avond wordt geopend door Gaahls WYRD. De band achter de voormalige vocalist van Gorgoroth en God Seed wist indruk te maken met het debuutalbum GastiR- Ghosts Invited dat door Rolling Stone magazine al werd bestempeld als één van de beste black metal releases van 2019.

Heilung brengt op vrijdag 3 december 2021 een nieuw ritueel naar 013. De ticketverkoop start op maandag 21 september om 10.00 via 013.nl