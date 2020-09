All Them Witches komt naar Paradiso

Dit viertal uit Nashville, Tennessee groeide de afgelopen jaren binnen korte tijd uit tot het vlaggenschip van het genre. Dit dankt de band aan hun ijzersterke livereputatie én hun werklust, want All Them Witches bracht sinds de formatie van de band in 2012 maar liefst zes studioalbums uit.

De muziek van All Them Witches is uit duizenden herkenbaar door hun duistere en opzwepende psychedelische grooves en kon je al eerder live bewonderen op toonaangevende festivals als Sonic Whip, Best Kept Secret en Hellfest. In 2021 komt de band voor het eerst sinds vier jaar terug naar Amsterdam voor een eigen clubshow in de grote zaal van Paradiso op 2 oktober 2021.