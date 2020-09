Pjotr tekende in 2019 als eerste artiest bij het label ‘Lieve Jongens’ van zijn goede vriend Snelle, en ging hij door het hele land mee op diens ‘24/7’-tour.

Pjotr won de ‘Elevator Pitch’, wat resulteerde in een optreden op de nationale radio. Daarnaast deed hij een sessie bij The Future en won hij met een verpletterende liveshow ‘Most Wanted’ 2018 in de Melkweg. Je ziet, Pjotr heeft veel in zijn mars en gaat dit in 2020 weer laten zien!

Pjotr komt op 24 oktober naar Metropool, Enschede.