The Indien komt naar Hedon

Moderne alt-pop, een passie voor psychedelia en soul uit de jaren 60 én een vocalist met een prachtige, hunkerende stem die elke luisteraars ziel raakt: The Indien is tijdloos. De producties van de band zijn rijk aan live-instrumentatie en creatieve invloeden. The Indien werd opgericht in Rotterdam door Rianne en gitarist Casper Talsma. Het duo is de kern achter het collectief. Co-producer / studio drummer Maarten Hemmen en bassist Janneke Nijhuijs behoren ook tot het collectief. De eerste twee EP’s ‘Cologne’ en ‘Hiatus’ bezorgde de band een groeiende status in Nederland. De band pakte airplay en speelde op grote festivals als Lowlands.

De successen van de band viel niet alleen op in Nederland, maar ook in het buitenland bij het Britse label Disturbing London, wat de band een platencontract opleverde. Tussendoor hebben ze de tijd gevonden om zichzelf voor te stellen aan het Britse publiek. Zo hebben ze opgetreden tijdens Cinejam (gecureerd door Bastille’s Dan Smith), Sofar Sounds en hebben zij samen met Tinie Tempah en A2 het podium gedeeld. The Indien is perfect gepositioneerd om wereldwijd door te breken.

The Indien staat op 10 december in Hedon.