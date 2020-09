Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Jeff Buckley.

Jeff Buckley, zoon van singer-songwriter Tim Buckley, bracht in 1994 het legendarische album ‘Grace’ uit. Het concert dat hij gaf in Frankfurt bevatte een flink aantal nummers van dit album te weten ‘Mojo Pin’, ‘So Real’, ‘Last Goodbye’, ‘Lilac Wine’ en natuurlijk de titeltrack ‘Grace’. De aan manische depressie lijdende Jeff Buckley overleed op 30-jarige leeftijd na een zwempartij in de Wolf River Marina in Memphis (Tennessee).

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Jeff Buckley live @ Frankfurt (1995).