Edsilia Rombley brengt emotionele show in Concertgebouw

Reikhalzend werd er naar uitgekeken, maar helaas kon het concert van Edsilia Rombley in het Concertgebouw in Amsterdam in maart vanwege COVID-19 niet doorgaan. Gelukkig kwam er van uitstel geen afstel en mochten de fans van één van de Ladies of Soul zich gaan verheugen op een van de inhaalconcerten. Omdat de zalen op dit moment niet de maximale bezoekersaantallen mogen ontvangen zijn er meerdere shows in het leven geroepen om iedereen de mogelijk te geven om haar aan het werk te zien. Afgelopen dinsdag vonden dan ook de eerste twee concerten plaats.

Onder de noemer ‘Soulful Memories’ begon de avond direct sprookjesachtig met ‘The Way We Were’ en hiermee werd de toon gezet voor de rest van de avond. Edsilia had voor deze shows de strijkers van The Magic Strings (met onder andere violiste Asia Czaj) meegenomen en deze toevoeging bleek perfect te passen. Naast deze strijkers werd Edsilia Rombley muzikaal bijgestaan door een all female band met onder andere bassiste L’dia on Bass en pianiste Sophie Anglionin. Samen zorgden ze dan ook voor een mooie harmonie op het podium van het Concertgebouw.

Zo voelde het voor Edsilia door Huub Oosterhuis geschreven nummer ‘Laat Mij Maar Zingen’ groots en bombastisch aan, mede door de toevoeging van deze eerder genoemde strijkerssectie. De achtergrondzang deed vervolgens nog een extra duit in het zakje en vergeet vooral de schitterende akoestiek van het Concertgebouw niet. Een hymne zoals ‘Laat Mij Maar Zingen’ lijkt haar dan ook op het lijf geschreven, Edsilia bewijst dan ook één van de allerbeste en charismatische zangeressen van ons land te zijn.

Naast diverse covers mocht ook eigen werk niet ontbreken, zo werden ‘Ik Hou Je Vast’ en ‘Het Gaat Maar Door’ voor deze gelegenheid weer eens afgestoft, waarbij bleek dat de teksten misschien wel relevanter zijn dan ooit te voren. Gelukkig was er ook ruimte voor een komische noot. Edsilia Rombley staat bij velen bekend om de leuke praatjes en grapjes tijdens haar concerten en theatershows, deze mochten ook in het Concertgebouw niet ontbreken.

Gedurende de Corona-lockdown was er de tijd om de studio in te kunnen gaan om mooie liedjes te verzamelen, waarbij het bijzondere ‘Lieve Mama’ als ode aan alle moeders afgelopen Moederdag werd uitgebracht. Ook het nieuwe ‘Goed Voor Mij’ (normaliter een duet met Kenny B.) viel goed bij het publiek, deze zomerse klanken zorgden ervoor dat er lekker werd meegeklapt.

Veel indruk maakte de piano versie van de Skunk Anansie-hit ‘Weak’, maar ook een snippet van hoe ‘Hemel En Aarde’ als ballad zou klinken maakte veel los bij de bezoekers. De Amsterdamse wist overigens sowieso wel hoe ze een gevoelige snaar kon raken in haar thuisstad. Het vertolken van het emotionele ‘Sanctuary’ en ‘De Liefde Van Je Vrienden’ zorgden ervoor dat de zakdoekjes voor de dag werden gehaald en menig bezoeker even een traantje moest wegpinken.

De avond in Amsterdam was er dan ook eentje met een lach en een traan. Voor de vrolijke noot zorgde het aanstekelijke ‘Hallelujah, I Love Him So’, waarbij Edsilia liet zien haar grappige danspasjes nog niet verleerd te zijn. Het publiek in het Concertgebouw is dan ook getuige van een rasartiest die dolgraag op het podium staat, vooral na deze lange ongewenste pauze. Edsilia heeft dan ook een nauwe band met haar fans en speciaal voor haar publiek werd dan ook het lied ‘Geen Vaarwel’ geschreven. Deze emotionele ode was dan ook tevens de afsluiter van een memorabel concert. Overmand door alle emoties kwamen er na de eerste zin ook bij Edsilia tranen, waarbij ze onder groot applaus opnieuw het lied liet instarten. De emoties lieten ook het publiek niet ongemoeid, waarna een ovationeel slotapplaus niet kon achterblijven…….