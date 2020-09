The Gardener & The Tree is allang geen insider tip meer. In de afgelopen is de band geleidelijk één van Zwitserland’s beste exportproducten geworden. De onmiskenbare indie folk van de vier heren zorgde voor drie bijna uitverkochte Duitse tours en spots op festivals als Hurricane en Southside. De band staat in de startblokken om weer te touren met verse nummers en oude songs in nieuwe jasjes!

The Gardener & The Tree komt op 8 mei naar de Melkweg.