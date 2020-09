Palaye Royale terug naar de Melkweg

De carrière van fashion art-rockband Palaye Royale zit nog altijd in de lift! De uit Canada afkomstige maar inmiddels in Las Vegas gevestigde indieband mengt fijne moderne alt-pop met gruizige gitaarrock en een vleugje glam en Britpop, en wordt ook wel de liefdesbaby van My Chemical Romance en The Rolling Stones genoemd.

De band ontstond in 2011 en het trio maakte een jaar later hun debuut met de single ‘Morning Light.’ Maar de échte grote doorbraak kwam toen hun track ‘Get Higher’ werd gebruikt in een wereldwijde campagne van Samsung. Als klapper op de al zo hoog zoevende vuurpijl wonnen ze ook nog de Musical March Madness-competitie waarbij ze grote acts als Coldplay, Tokio Hotel en Linkin Park achter zich lieten. Na lang teasen brachten de boys van Palaye Royale deze zomer eindelijk hun langverwachte derde album ‘The Bastards’ uit, wederom een masterpiece!

Twee keer eerder stonden ze al in de Melkweg, en na meer dan zevenhonderd shows gespeeld te hebben in de afgelopen jaren, waaronder optredens op festivals als Reading & Leeds en Pinkpop, is de Melkweg verheugd te mogen melden dat deze superstars wederom de Melkweg op stelten komen zetten. Zorg dat je tijdens dit dikke feest vooraan staat!