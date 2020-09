Sevadliza naar de Melkweg

Sevadliza is een autodidactische zangeres, songwriter, regisseur en componist. Ze combineert haar hese steme met scherpe baslijnen en zet ze in een enigmatische setting. In een dichte mist van elektronica, triphop, grime en avant-garde creëert ze evengoed tracks voor een bioscoopthriller als een tv-hitserie (zoals Westworld). Haar nieuwste single ‘Habibi’ is even hypnotiserend als de rest van haar repertoire en schept hoge verwachtigingen voor het nieuwe album waar ze in 2021 mee gaat touren.

Sevadliza komt op 20 april 2021 naar de Melkweg in Amsterdam.