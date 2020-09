The Teskey Brothers komen naar AFAS Live

The Teskey Brothers komen terug naar Nederland. Op zaterdag 17 april 2021 komt de Australische retrosoulband naar AFAS Live. Dit wordt de grootste Nederlandse show ooit voor The Teskey Brothers. Het concert is onderdeel van de tour ‘Feet On The Ground’ waarmee de band in het voorjaar van 2021 door Europa en het Verenigd Koninkrijk reist.

The Teskey Brothers, bestaande uit broers Josh en Sam Teskey, Brendon Love en Liam Gough, hebben al een uitstekende live-reputatie in ons land. Begin 2020, nog voor de coronacrisis, gaf de band twee uitverkochte optredens in Paradiso Amsterdam en De Oosterpoort in Groningen. Ook op festivals zijn The Teskey Brothers erg populair, in 2019 trokken ze veel publiek op Tuckerville en North Sea Jazz. Na deze successen van de afgelopen tijd, wordt het optreden in AFAS Live het grootste optreden van The Teskey Brothers in Nederland tot nu toe.

Een mix van elementen van soul, blues en southern rock: zo beschrijf je de sound van The Teskey Brothers. Tijdens hun tienerjaren ontdekten de Australiërs hun liefde voor soulmuziek uit de jaren ’60 en sindsdien maken ze al samen muziek. Door zijn schurende stem wordt leadzanger Josh Teskey vaak vergeleken met soullegende Otis Redding. Met hun tijdloze muziek en rauwe, emotionele optredens trekt de band zowel oudere soulliefhebbers als jonger publiek aan.

Het tweede album van The Teskey Brothers, ‘Run Home Slow’, werd dit jaar genomineerd voor Best Engineered Album bij de Grammy Awards. Na het uitstekende debuutalbum ‘Half Mile Harvest’ oogstte de band met de opvolger nóg meer lovende reacties en recensies.

Tijdens de coronapandemie bracht de band hun eerste live-album uit, ‘Live At The Forum’. Deze plaat kwam direct op nummer één binnen in de Australische hitlijsten. Het album, met live-versies van nummers van allebei de albums, geeft een mooie impressie van wat je live van The Teskey Brothers kan verwachten. Op 17 april is het dan zover in AFAS Live, Amsterdam.