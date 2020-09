Soullegende Billy Ocean komt naar Doornroosje

De Britse soulzanger Billy Ocean komt op donderdag 22 april 2021 in het kader van zijn ‘One World Hits Tour’ naar Doornroosje, Nijmegen. De 70-jarige Ocean weet als geen ander hoe hij het publiek moet vermaken en brengt tijdens deze tour zijn grootste hits (zoals ‘Love really hurts without you’, ‘When the going gets tough, the tough get going’ en ‘Get outta my dreams, get into my car’)​ ten gehore.

Billy Ocean heeft in zijn carrière meer dan 30 miljoen platen verkocht en scoorde in de jaren ’70 en ’80 grote hits, onder andere met ‘Love really hurts without you’, ‘When the going gets tough, the tough get going’ en ‘Get outta my dreams, get into my car’. Ter ere van zijn 70e verjaardag bracht hij afgelopen vrijdag zijn elfde studioalbum ‘One World’ uit.

Billy Ocean is niet alleen een buitengewoon succesvolle zanger, maar ook een zeer getalenteerde songwriter. Dat Ocean zijn funky soul sound nog niet is kwijtgeraakt bewijst hij de afgelopen jaren tijdens zijn vele liveshows over de hele wereld.