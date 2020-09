Nieuwe data voor uitgestelde tour Sandra van Nieuwland

Zangeres Sandra van Nieuwland gaat in oktober alsnog op tournee door Nederland. Na de release van haar single ‘Little One’ eind februari van dit jaar, zou de Nederlandse singer-songwriter in april en mei toeren langs de Nederlandse popzalen, maar logischerwijs ging daar een streep doorheen. Nu kan de Human Alien and More-tour in oktober toch van start – mits het virus onder controle blijft natuurlijk. Voor vijf van de shows geldt dat deze voor zittend publiek en passend binnen de huidige RIVM-richtlijnen zullen plaatsvinden. De overige shows worden verplaatst naar april 2021, omdat voor deze optredens geen andere werkbare vorm gevonden kan worden passend binnen de huidige maatregelen.

In 2012 beleefde zangeres, songwriter en muzikante Sandra van Nieuwland haar doorbraak bij The Voice of Holland. Ze won het seizoen niet, maar scoorde wel grote hits met onder meer de nummers ‘More’ en ‘Keep Your Head Up’. Ze brak records in de Nederlandse hitlijsten door tegelijkertijd op nummer 1, 2 en 3 te staan. Haar debuutalbum ‘And More’ werd daarop platina. Na het avontuur bij The Voice richtte Sandra zich op het schrijven van eigen muziek en ontving de Edison voor beste popalbum met ‘Banging On The Doors Of Love’. Eind 2018 volgde alweer haar vierde, dit keer in eigen beheer uitgebrachte album ‘Human Alien’ en toerde ze langs de Nederlandse theaterzalen. In 2019 bracht ze in het kader van Bevrijdingsdag de single ‘Thirsty Dolphins’ uit en verscheen later in het jaar de kerstsingle ‘Mirrors’. In februari 2020 bracht Sandra het gevoelige ‘Little One’ uit, geschreven voor het kindje dat haar ex deze lente kreeg met zijn nieuwe liefde.

Wanneer optreden je dagelijkse werk en voornaamste bron van inkomsten is, zorgt een lockdown zoals die van de afgelopen maanden ervoor dat je leven op zijn kop staat. De hele muziekindustrie lag ineens stil. Net als veel andere artiesten heeft Sandra echter niet stilgezeten. De vrijgekomen tijd gaf ruimte voor het schrijven en opnemen van nieuwe muziek. Middels livestream-optredens bleef ze in contact met het publiek.

Toch kan Sandra niet wachten om straks weer op tour te gaan: “Naast livestreams heb ik de afgelopen maanden wel een paar kleine shows gespeeld, waar dat mogelijk was binnen de richtlijnen. Dat was bijzonder om te kunnen doen, in zo’n intieme setting en na zo’n tijd thuis te hebben gezeten. Die connectie met en tussen het publiek, samen kunnen genieten van muziek, dat is het allermooist. Ik kijk er dan ook naar uit om na zo’n lange aanlooptijd straks langs de popzalen van Nederland te toeren. Al is het dan nog op een aangepaste manier en voor een kleiner publiek, het belangrijkste is dat het weer kan!”

Sandra en haar muzikanten barsten van de energie en zin om de show ‘Human Alien and More’ eindelijk naar het publiek te brengen. Naast materiaal van haar meest recente album ‘Human Alien’, zullen natuurlijk ook de hits van de albums ‘And More’ en ‘Banging On The Doors Of Love’ voorbij komen. Uiteraard wordt ook de nieuwe single ‘Little One’ niet vergeten.

Tour najaar 2020

Zo 25 okt – Volt, Sittard

Do 29 okt – Mezz, Breda

Vr 30 okt – Q-Factory, Amsterdam

Zo 1 nov – De Pul, Uden

Vr 27 nov – Stadsgehoorzaal, Vlaardingen

Tour voorjaar 2021

Vr 2 apr – Luxor Live, Arnhem

Za 3 apr – De Vorstin, Hilversum

Za 10 apr – Manifesto, Hoorn

Do 15 apr – Fluor, Amersfoort