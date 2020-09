Wat Covid-19 en isolatie betekenen voor de goksector

De nieuwe coronavirus-2019 (COVID-19) pandemie heeft grote gevolgen gehad voor de meeste samenlevingen wereldwijd, waaronder het annuleren en uitstellen van evenementen en het sluiten van bepaalde plekken om samen te komen. Maar toch is het nieuws voor casino’s niet alleen slecht. We zien zelfs in toename in het aantal mensen dat online gaat gokken en Amerikaans Roulette gaat spelen.

De goksector is niet immuun voor de effecten van COVID-19. In sommige gevallen is de impact materieel (bijvoorbeeld de sluiting van locaties, zoals fysieke casino’s), maar er is ook een duidelijke trend naar deelname aan online gokken. Maar hoe en wat dat precies nou betekent en welke spelletjes dan het meest hier het voordeel uit halen dat kunnen we bespreken.

Waarom online juist ineens een boom doormaakt

Niemand is gespaard gebleven van het effect van COVID-19. Dit betekent onvermijdelijk dat elke bedrijfssector ook door COVID-19 is getroffen, sommigen positief door de grotere vraag naar hun producten of diensten, anderen helaas negatief door de buitengewone omstandigheden. Dit heeft zich zoals eerder aangegeven vooral voorgedaan in de kansspelsector.

Gokbedrijven met een fysieke locatie hebben hun deuren moeten sluiten om de verspreiding van het virus te beperken, hierdoor wordt het voor veel gokkers onmogelijk om ergens anders te spelen. Maar de zin van het spelen voor veel gokkers is niet minder. Deze mensen willen alsnog hun geld kunnen inzetten, maar de vraag is dan “waar kunnen ze dat wel doen?” Het antwoord is vrij simpel – ze kunnen online spelen.

Mensen wenden zich nu meer dan ooit tot online middelen van vermaak om hen bezig te houden terwijl ze zich houden aan COVID-19 gerelateerde voorzorgsmaatregelen, zoals de 1.5 meter samenleving. We zien dat Netflix meer abonnees heeft dan ooit tevoren en ook Disney + doet goede zaken. Online gokken is een vorm van online entertainment die direct beschikbaar blijft voor iedereen. In tegenstelling tot het gokken op sport hoeft een online casino zich verder nergens druk om te maken.

We zien een voortdurende toename van het gebruik van online gokdiensten.

Daarnaast is het gemakkelijker dan ooit om gewoon even kort tussendoor een spelletje te spelen. Spelers hoeven niet meer achter hun computer te blijven zitten, ze kunnen gewoon vanuit hun smartphone spelen. En zeker met de nieuwste opties op het gebieden van smartphones en Android maakt dit wel een verschil voor spelen. Klik hier om daar meer over te weten te komen.

De opmars van roulette in deze tijd

Een van de spelletjes die het enorm goed doet nu mensen vooral online gaan spelen is online roulette. Roulette was al een van de meest populaire spellen in een casino, soms moest het enkel de speelautomaten voor zich laten als we het hadden over populariteit. Het spel is gemakkelijk te leren en te spelen, je hebt verder geen kennis of vaardigheden nodig om het spel te begrijpen en er zijn verschillende varianten van het spelletje beschikbaar.

De sociale kant van het spel – Er zijn bijvoorbeeld geen traditionele “partijen” bij het spelen van roulette; iedereen kan dezelfde weddenschap aangaan als hij of zij dat wil en het zorgt voor een geheel sociale ervaring. Het is niet dat de winst van een andere speler jou jouw winst ontneemt. Je bent allemaal samen tegen het huis.

Het is gemakkelijk om te leren – Vergeleken met spellen als baccarat en poker, of zelfs blackjack, is roulette ongelooflijk eenvoudig en opmerkelijk gemakkelijk op te pakken. Er zijn 36 nummers om uit te kiezen, elk overeenkomend met een nummer op de roulette zelf en verdeeld tussen zwart en wit. Nadat je het nummer hebt gekozen dat je op het spel wilt inzetten is het meestal toeval – de dealer laat een ivoren bal los die om de roulette heen draait en uiteindelijk op een nummer terechtkomt. Dat kan iedereen.

De gokkasten kunnen misschien in de buurt komen, maar is er nog een ander spel in het casino dat net zo opwindend kan zijn als roulette? Door zijn dynamische karakter is dit spel een van de meest in het oog springende dingen die we in een casino zien. En daarom staan er ook vaak groepen mensen te kijken bij een traditioneel casino. Het moment dat het balletje het wiel raakt is echt ongelofelijk en voor veel spelers een moment on hun hart vast te houden.

Waar gaat het uiteindelijk heen?

Natuurlijk is de kans aanwezig dat veel online gokkers uiteindelijk terugkeren naar ‘traditionele’ manieren van gokken. Maar we hebben in andere sectoren ook al gezien dat het virus en de maatregelen ervoor zorgen dat de transitie naar online maar liefst 10 jaar sneller is gegaan. Vandaar dat de opmars van online gokken en online roulette een langdurige verschuiving is in plaats van een korte piek. Daarnaast is de kans aanwezig dat online locaties gewoon minder prevalent gaan worden. De vraag is maar of deze traditionele casino iconen het hoofd boven water kunnen houden.