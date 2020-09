Ziggy Marley brengt live-set ‘Rebellion Rises’ uit

De achtvoudig Grammy winnaar en reggae icoon Ziggy Marley brengt, in samenwerking met Ceek VR, een live-set van ‘Rebellion Rises’ uit. Later deze maand zal er ook nog een 360 VR versie van de set verschijnen. Onlangs bracht Ziggy nog de singles ‘Play with Sky (Feat. Ben Harper)’ en ‘Jambo (Feat. Angélique Kidjo)’ uit.

Het album ‘More Family Time’ is de opvolger van zijn Grammy en Emmy bekroonde album ‘Family Tree’ uit 2009. Ziggy heeft de energie van zijn 4-jarige zoontje als leidraad genomen bij het maken van de muziek; de nummers zijn vermakelijk voor kinderen en tegelijkertijd interessant genoeg voor volwassenen.

Het album staat in het teken van positiviteit, inclusiviteit en vrijheid. Daarom zal een deel van de opbrengsten van het album naar Ziggy’s non-profitorganisatie ‘URGE’ gaan – zij dragen bij aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, het onderwijs en welzijn van de Chepstow Primary School en One Love Youth Camp in Jamaica.

Over Ziggy Marley

De achtvoudig GRAMMY® winnaar, EMMY® winnaar, filantroop, zanger, songwriter en producer, Ziggy Marley heeft al vijftien albums op zijn naam staan. Ziggy heeft dankzij zijn eigen label Tuff Gong Worldwide en publishing bedrijf Ishti Music nu de volledige vrijheid en controle over zijn eigen opnames. Zijn eerste echte ‘muzikale doop’ kreeg hij op 10-jarige leeftijd toen hij opnames van zijn vader, Bob Marley, bijwoonde. Na het uitbrengen van acht albums met The Melody Makers, waarvoor hij drie GRAMMY® awards won, begon hij in 2003 met het uitbrengen van het album ‘Dragonfly’, aan een legendarische solo carrière.

Voor zijn album ‘Love Is My Religion’ uit 2006 ontving hij de GRAMMY® Award voor het Beste Reggae Album. Ook voor de albums die volgden, ‘In Concert’ (2013), ‘Fly Rasta’ (2014) en ‘Ziggy Marley’ (2016) ontving Ziggy deze belangrijke muziekprijs. Met ‘Ziggy Marley’ regeerde hij voor de vierde keer de #1 plek in Billboard Top Reggae Album Chart. Zijn eerste kinderalbum ‘Family Tree’ werd in 2009 uitgeroepen tot ‘Best Children’s Album’ en ook daarvoor ontving hij een GRAMMY®, in 2012 ontving hij een EMMY® voor het nummer ‘I Love You Too’ afkomstig van ‘Family Tree’; later baseerde hij zijn kinderboek op dit nummer over de relatie van ouder en kind, natuur en de eindeloze kracht van liefde.