Extra show voor De Avond van de Filmmuziek in de Ziggo Dome

Er komen geen drie, maar vier shows van De Avond voor de Filmmuziek in de Ziggo Dome Amsterdam. Op 11 oktober om 14.00 uur zal de vierde show zijn. Deze week werd al bekend dat dit het eerste grote geplande concert is dat wel doorgang heeft. Besloten werd, vanwege corona, om de reeds verkochte kaarten te verdelen over drie avonden. Maar na een weergaloos optreden van het Metropole Orkest bij de talkshow Jinek, is er een enorme run op kaarten ontstaan dat er nu een vierde show bij komt.

Het wereldberoemde Metropole Orkest, onder leiding van de Duitse dirigent Jochen Neuffer, speelt op 9, 10 en 11 oktober de mooiste filmmuziek van componisten als Hans Zimmer, Ennio Morricone, Alan Silvestri en John Williams. De presentatie is wederom in handen van contrabassist en Maestrojurylid Dominic Seldis. Dominic zal drie avonden verschillende gasten ontvangen, onder wie Ellen ten Damme, Ruben Hein, Tania Kross en Hermine Deurloo.

“It is incredible,” laat de Engelse Dominic Seldis weten. “We will give the people a fantastic experience.” Ziggo Dome directeur Danny Damman is net zo enthousiast. “Dit is dus wat livemuziek met mensen doet. Bij de talkshow zag je dat de mensen geraakt werden. Dit is wat mensen de afgelopen maanden hebben moeten missen. Daarom zijn we blij aan te kunnen kondigen dat er dus niet drie, maar vier geweldige shows van De Avond van de Filmmuziek zullen zijn. Op 9 en 10 oktober. En op zondag 11 oktober zijn er dus een middag- en avondvoorstelling.”