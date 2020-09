All We Are naar Paradiso

De drie bandleden van All We Are komen uit Ierland, Noorwegen en Brazilië, maar ontmoetten elkaar in Liverpool. Samen maken ze op r&b-gestoelde indiepop met een dromerig karakter.

Op het tweede album uit 2017 leek het trio even uit te wijken naar een meer postpunk-gedreven geluid, maar voor de nieuwste plaat ‘Providence’ grijpen ze weer terug op de klanken en invloeden van hun debuutalbum. Met voortstuwende grooves, driestemmige harmonieën en sprankelend gitaar- en synthwerk klinkt All We Are momenteel misschien wel zonniger en energieker dan ooit.

All We Are komt op zaterdag 6 maart 2021 naar Paradiso.