Novo Amor naar Paradiso

Novo Amor is de naam van het muzikale project van singer-songwriter, producer en multi-instrumentalist Ali Lacey uit Cardiff, Wales. Novo Amor, Portugees voor Nieuwe Liefde, ontstond na een heftige relatiebreuk. Lacey trok zich hierdoor een zomer lang terug in de woeste natuur van de Amerikaanse staat New York. Het resultaat hiervan? Zijn doorbraak EP Woodgate, NY uit 2014 en zijn solo debuutalbum Birthplace uit 2018, waarop hij prachtige, rustige nummers zingt over de natuur, de zee, rust en de liefde.

In het najaar van 2020 staat de release van zijn tweede soloalbum ‘Cannot Be, Whatsoever’ op de planning en in mei 2021 geeft hij in het kader van dit nieuwe album een concert in Paradiso.

Novo Amor staat op donderdag 13 mei 2021 in Paradiso.