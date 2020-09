De Thurston Moore Group komt twee avonden naar Paradiso

Thurston Moore trok op jonge leeftijd naar New York City om daar punk te gaan spelen, waarna hij in 1980 Sonic Youth startte. Sindsdien heeft Moore een vooraanstaande rol gespeeld in de alternatieve rockscene. Met Sonic Youth werd een hele nieuwe generatie aan experimentele rock ‘n roll teweeggebracht en het bezorgde Moore een plek in de top veertig van beste gitaristen aller tijden van Amerikaans muziekblad Rolling Stone.

Live wordt de muzikant begeleid door een voltallige band, bestaande uit James Sedwards, Deb Googe (My Bloody Valentine) en Steve Shelley (Sonic Youth).

Thurston Moore Group geeft een concert op donderdag 12 november en op vrijdag 13 november in Paradiso in Amsterdam.