Davina Michelle dit najaar met ‘my own world tour’ langs drie steden

Davina Michelle gaat dit najaar op clubtour. In het kader van haar debuutalbum ‘my own world’ geeft de zangeres drie concerten in Groningen, Tilburg en Utrecht, allen voor een publiek in 1,5 meter-setting.

Wereldster P!nk reageerde in 2017 in een viral video op Davina Michelle’s cover van ‘What About Us’ met “Now I know how it’s supposed to sound.” Sindsdien gaat het hard voor de Nederlandse zangeres. Davina Michelle weet zichzelf in een paar jaar tijd op knappe wijze te vestigen als meest succesvolle Nederlandse zangeres ooit in de Top 40. Als bekroning wint Davina meerdere awards, waaronder een Edison Award voor Beste Nieuwkomer. Met ‘Skyward’, ‘Better Now’, ‘Beat Me’ en ‘my own world’ heeft ze meerdere platina en gouden hits op haar naam staan.

Na verschillende succesvolle Nederlandse samenwerkingen laat Davina op haar indrukwekkende debuutalbum ‘My own world’ zien waar ze voor staat. Stevige pop-tracks, van powerballads tot dansbare songs, met empowering teksten.

Davina Michelle: “Met dit album hebben we allemaal verschillende emoties en onderwerpen proberen aan te spreken zodat er voor iedere luisteraar wel iets herkenbaars inzit. Ik heb echt het gevoel dat ik heb laten horen wat mijn kleur is, wie ik ben en wat ik wil maken. Het is iets waar we al jaren aan werken, we hebben denk ik wel meer dan 50 nummers geschreven. Dit is de selectie songs die we het beste vinden en die perfect aansluit bij wat ik nu wil doen. Dit album voelt echt als het einde van het begin.”

Op 11 oktober staat Davina Michelle in De Oosterpoort in Groningen, een week later op 18 oktober in 013 in Tilburg, om op 1 november af te sluiten in TivoliVredenburg in Utrecht.