Kilo House kent geen grenzen

Vanuit zijn deathcore-achtergrond en ook als gerespecteerde alumni van het in de scene bekende Icon Collective betrad Kilo House de bass-muziekwereld met een andere insteek. Met zijn drop-georiënteerde tracks die je subwoofers dicht slaan, zal hij het plezier in je leven terugbrengen waarvan je nooit wist dat het ontbrak. Met invloeden variërend van Blink 182 tot Borgore, is er één thema dat door al zijn muziek loopt: “Fuck It And Just Fun.”!

Kilo House: “Mensen nemen het leven veel te serieus. Ik schrijf de Trap-muziek die ik maak om mijn fans hopelijk de leuke aard van het leven te laten zien. Zet ‘m op en blijf dan op.” Dit citaat lijkt misschien goed en wel wat overdreven, maar als je je realiseert dat Kilo House aan een rolstoel gebonden zit, zal het echt een glimlach op je gezicht toveren. Kilo House laat zich door niets en niemand tegenhouden en leeft zijn eigen leven zoals hij zelf wil. En zo hoort het!

De korte documentaire geeft je een blik in het muzikale leven van de muzikant, die het hart heeft op de juiste plek: De muziek.

En dat hij zijn leven leidt zoals hij zelf wil, zonder grenzen, blijkt ook uit zijn muziek!