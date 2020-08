Tim Trilioni komt met nieuwe EP ‘Black Gold Rush’

De uit New Orleans afkomstige Tim Trilioni is letterlijk het grootste deel van zijn leven opgegroeid in alle genres en muziekstijlen. Hij werd vanaf jonge leeftijd verliefd op jazzmuziek en trad op in lokale jazz clubs, kerken en op evenementen. Als een artiest vindt Tim Trilioni niet dat kunstenaars grenzen moeten stellen aan hun muzikale expressie en dat blijkt uit zijn werk.

Tom houdt van Afro Beats en Kwaito. Hij is bespreekt momenteel mogelijke samenwerkingen met artiesten uit deze genres in de nabije toekomst. Tim Trilioni is ook producer, songwriter en regisseur. In Trilioni’s vrije tijd organiseert hij liefdadigheidsevenementen voor daklozen en jeugdprogramma’s van de lokale gemeenschap. Hij verdeelt zijn tijd onder de vele externe projecten waaraan hij werkt en die hij opneemt ter voorbereiding op de release van zijn komende EP, die op 10 september 2020 uitkomt.

Van die EP ‘Black Gold Rush’ zijn nu de singles met de toepasselijke titel ‘Corona Virus‘ en zijn laatste single ‘By My Side’ uit. Veelbelovend.