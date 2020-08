Racoon brengt nieuwe single ‘De Echte Vent’ uit

Racoon deze week de nieuwe single ‘De Echte Vent’ uitgebracht. Het nummer is de opvolger van ‘Het Is Al Laat Toch’ en de tweede single van het volledig Nederlandstalige album dat later wordt verwacht. ‘De Echte Vent’ gaat over twijfels en keuzes.

“Waar sta je, wat ben je, wie wil je zijn? Is het rock-’n-roll om lekker te vrijbuiten en op je 27e dood te gaan of is het juist rock-’n-roll om je tanden in het leven te zetten en oud te worden? Hoe sterk ben je? Wie is de man? Dat past ook wel mooi in deze tijd. We moeten nu met z’n allen laten zien wat we waard zijn.” Aldus zanger Bart van der Weide

Met ‘Het Is Al Laat Toch’ scoorde Racoon de grootste hit uit haar carrière. De single bereikte de tweede positie in de Top 40 en behaalde de platina status. ‘Het Is Al Laat Toch’ was het tweede Nederlandstalige nummer van Racoon na ‘Oceaan’ uit 2012 dat de band schreef voor de film ‘Alles Is Liefde’.

Racoon is volgende maand te zien in verschillende openluchttheaters in een intieme setting. Zo geeft de band op zaterdag 5 september twee concerten in de Museumtuin van het Dordrechts Museum in Dordrecht, verzorgen ze op 12 september twee shows in het Openluchttheater van Hertme en geven ze op vrijdag 25 en zaterdag 26 september elke dag twee intieme optredens in Caprera in Bloemendaal.