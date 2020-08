Arvivi terug met ‘Suddenly’

Arvivi is terug. De 23-jarige Hagenaar is 2 maanden na het minimalistiche Bossa Nova-dance nummer ‘Quarantina’ terug met een nieuwe track op Arvivi Records. Het label, opgericht door de DJ zelf, brengt nu ‘Suddenly’, dat naast Nederland ook zal uitkomen in de UK op zusterlabel Arvivi Records UK Ltd.

‘Suddenly’ is anders dan ‘Quarantine’. Nog steeds vrij minimalistisch, maar meer richting de dance-scene. Vergelijkingen met Armin van Buuren zijnop dit moment wellichtnog net te vroeg, maar die richting gaat Arvivi zeker uit. Met de zomer achter de rug is ‘Suddenly’ een typische nazomerhit die layed back die het het korte refrein best kan blijven hangen.

Het is met ‘Suddenly’ duidelijk dat Arvivi niet zomaar een onedayfly is, maar doortrekt in de muziek. Met een groeiende fanschare gaat dat ook zeker lukken. ‘Suddenly’ is nu te beluisterne op de verschillende streamingsdiensten.