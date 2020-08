29 augustus, de verjaardag van Michael Jackson

Michael Jackson, wellicht wel de artiest waar de meeste grappen over zijn gemaakt. Maar ondanks al die grappen is de op 29 augustus 1958 geboren Amerikaanse zanger wel de onbetwiste King of Pop. Het achtste kind van de beroemde familie Jackson startte in 1963 bij de huisband van de familie, The Jackson Brothers (later The Jackson 5), tot platenmaatschappij Motown hem in 1971 klaar vond voor een solo-carrière. Een jaar later had Michael zijn eerste solo nummer 1-hit: ‘Ben’. Tot zijn dood, op 25 juni 2009, kwamen daar nog tientallen hits bij, waarvan ‘Thriller’, ‘Beat It’, ‘Billy Jean’ en ‘Bad’ de bekendsten zijn.

Jackson overleed op donderdag 25 juni 2009. In zijn woning in Los Angeles werd de zanger rond het middaguur door een hartstilstand getroffen en hij overleed in het UCLA Medical Center om 14:26 uur lokale tijd. Michael Jackson is slechts 50 jaar geworden.