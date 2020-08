Metropole Orkest met liedjes van Toon Hermans in De Oosterpoort

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat Toon Hermans overleed. Als ode aan Nederlands grootste cabaretier speelt het Metropole Orkest op 7 december de mooiste liedjes van Toon Hermans in De Oosterpoort.

Toon Hermans excelleerde in ‘van niets iets’ maken. Hij introduceerde de one-man-show in Nederland. Met zijn weergaloze timing en de charismatische manier waarop hij het positieve levensgevoel opriep, is hij nog altijd ongeëvenaard.

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat Hermans overleed. Met Michael Prins, Lissa Meyvis en Tommie Christiaan brengt het Metropole Orkest zijn mooiste en ontroerendste liedjes. Van 24 Rozen, tot Lente me en Als de liefde niet bestond: ze komen allemaal voorbij.