25 augustus, de verjaardag van Gene Simmons

In 1949 werd Gene Simmons als Chaim Witz geboren in het Israëlische Haifa, hoewel zijn beide ouders zijn geboren in Hongarije. Zijn naam veranderde officieel naar Eugene Klein toen zijn moeder hem op 8-jarige leeftijd meenam naar de Verenigde Staten. Hoewel zijn moeder werd geboren als Florence Kovács, nam ook zij de naam Klein aan, wat in het Hongaars als ‘Kis’ vertaald wordt.

In 1970 richt Simmons met Stanley Eisen de band Rainbow op, die een jaar later wordt omgedoopt tot Wicked Lester. In 1973 valt de band uit elkaar en wordt opgevolgd door Kiss, ook weer met Stanley, die zichzelf voortaan Paul Stanley noemde. Dit moest de band worden die ze altijd al hadden willen zien. Samen met Peter Criscoula en Paul Frehley, die in 1972 al bij Wicked Lester waren gekomen, lukte het Gene om een van de meest aansprekende bands in de rockmuziek op te richten.

In Kiss werd bassist Simmons de bloed- en vuurspuwende “Demon” en scoorde hits als ‘I Was Made for Lovin’ You’, ‘Shandy’, ‘Unholy’ en ‘God Gave Rock ‘N’ Roll to You II’. Naast Kiss is Simmons acteur, producer en ontdekker van rockbands als Angel, Van Halen en Cinderella. Simmmons is getrouwd met Playmate en actrice Shannon Tweed en heeft twee kinderen. Gene Simmons wordt vandaag 71 jaar.