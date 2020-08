Hendrix 50th Memorial show naar de Boerderij

De Hendrix 50th Memorial show komt naar de Boerderij in Zoetermeer. Met The Tightropes en Tom Veltien zal een van de grootste gitaristen allertijden worden herdacht.

The Tightropes zijn opgericht in 2012 en racen sindsdien als een ronkende machine door de Nederlandse muziekwereld. Na talloze verpletterende shows is duidelijk dat The Tightropes niet meer weg te denken zijn uit de scene. Van jazz tot harde bluesrock en van klassiek tot punk, uit alle genres halen de muzikanten wel iets. Dikke funky blues/rock ’n roll vinden ze zelf. De band heeft een koers ingezet waarin ze zich nauwelijks laten beïnvloeden door de publieke opinie.” Met onze eigen, rauwe muziek showen we de mensen wat we kunnen. Dat is wat we willen. Of het nu voor tien man is of voor duizend. Wij geven altijd alles.”

Grensverleggend is het stempel dat stevig op het temperamentvolle gitaartalent Tom Veltien gedrukt kan worden. Energiek, impulsief en dynamisch zijn de krachttermen die hier volledig van toepassing zijn. Deze jonge onbesuisde gitarist heeft alles onder controle en is beïnvloed door Pink Floyd, Jeff Beck, Jimi Hendrix en speelde met muzikanten uit binnen- en buitenland. Hij mocht zich zelfs twee keer op eigen titel op het grootste gratis Europese blues- en rootsfestival Ribs & Blues presenteren.

Hij maakte een eigen theatershow getiteld ‘De Randen van de Blues’ en speelde op festivals als IJsseljazz, GitGo Blues Festival en Texel Blues, waar hij de Young TexelBlues Challenge Award won. Geen uitdaging is te groot voor deze 23-jarige gitaargrootmeester. Blues Magazine over Tom Veltien. “Als een volleerd gitaarvirtuoos presenteert hij zichzelf aan een enthousiast publiek. Hij zingt er ook nog eens fijn bij en zijn flitsende gitaarwerk zorgt voor menig kippenvel moment. Deze jongen gaan we zeker terug zien!”

Hendrix 50th Memorial zal op 16 september doorgang vinden in De Boerderij.