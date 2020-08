Harry Sacksioni & Edward Reekers samen naar De Boerderij

Deze Coronatijden kunnen bijzondere en opmerkelijke samenwerkingen opleveren… In een tijd waarin we geacht worden afstand van elkaar te houden hebben gitarist Harry Sacksioni en zanger Edward Reekers juist besloten om toenadering tot elkaar te zoeken!

In een unieke voorstelling brengen zij het beste van zichzelf gezamenlijk over het voetlicht. Deze twee supermuzikanten bundelen nu voor het eerst hun krachten in een uitzonderlijk optreden waarin wereldhits en eigen werk elkaar afwisselen in zowel samenspel als ook solo performances.

Harry Sacksioni & Edward Reekers staan samen op 27 september in De Boerderij in Zoetermeer.