Hans Vandenburg treedt solo op in De Boerderij

Gruppo Sportivo’s Hans Vandenburg heeft bij leven het postume album ‘Posthumourly’ uitgebracht. Op de vraag waarom de plaat – die lange tijd de werktitel ‘Over My Like’ droeg – nu al is verschenen, is zijn antwoord: “Omdat ik er graag bij ben”.

Op ‘Posthumourly’ zingt Hans Vandenburg onder andere over een verloren liefde (‘I Don’t Know’), tribute bands (‘Jimi’s Dead’) en ouder worden (‘When You Grow Old’). ‘Mr. Smile’ is de zomerse single van het album.Hans Vandenburg is de songwriter en drijvende kracht achter Gruppo Sportivo, The Buddy Odor Stop en Dierenpark. Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 oogste Gruppo grote successen met de albums ‘Ten Mistakes’ en ‘Back To ’78’. ‘Hey Girl’, ‘Beep Beep Love’, ‘Tokyo’, ‘Rock ’n Roll’ en ‘Disco Really Made It’ werden grote hits.

In 2018-2019 speelde de groep na jarenlang ‘studio-only band’ te zijn geweest in uitverkochte clubs en op vele festivals tijdens een tour ter ondersteuning van het zeer positief ontvangen album ‘Great’

Hans Vandenburg staat op 4 oktober solo in De Boerderij in Zoetermeer