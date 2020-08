Dave Warmerdam Band: bluestalent in de Amertuin

De Amer heeft veel succes met een serie Tuinconcerten. Op zaterdag 29 augustus staat de Dave Warmerdam Band op het podium, dat speciaal is gebouwd voor deze optredens in de openlucht. De formatie van naamgever Dave Warmerdam bestaat uit vijf getalenteerde, jonge muzikanten met een gemeenschappelijke passie: de blues. De band werd opgericht in 2017, maar heeft al een indrukwekkende reeks festivals en optredens afgewerkt.

Het jaar 2019 was een topjaar voor de Dave Warmerdam Band met veel concerten in binnen- en buitenland. In januari van dit jaar vertegenwoordigde het vijftal Nederland bij de International Blues Challenge in Memphis, waar de halve finale werd bereikt.

De Dave Warmerdam Band brengt fraaie eigen nummers en geweldige uitvoeringen van bekende bluesclassics. Zangeres Janne Timmer beheerst alle zangregisters. Lekker jazzy of bluesy, subtiel in ‘Sweet Lover’ of stevig uithalend in ‘Proud Mary’. De band bestaat verder uit Dave Warmerdam (hammond/piano en zang), Sonny Ray van den Berg (gitaar), Lars Hoogland (bas) en Rick van de Voort (drums).

Als gebruikelijk bij de Tuinconcerten van De Amer zijn er twee optredens: om 16.00 uur en om 19.30 uur. De concerten duren een uur plus toegift. Wie er bij wil zijn, kan een mail sturen naar reserveren@cafedeamer.nl.