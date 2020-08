Laïs, Stephanie Struijk, Tangarine en meer bij Zomersessies in Heerlen

Een tijdelijk openluchttheater strijkt neer in Heerlen! Een tijdelijk openluchttheater strijkt neer in Heerlen! Aan het einde van wat een festivalloze zomer in Zuid-Limburg leek te worden, valt er tóch nog wat te genieten! Het bedrijventerrein van C-Mill in Heerlen is vanaf zondag 23 augustus zes weekenden lang het decor van Playa Urbana 2020 …de Zomersessies…! Meer dan 20 openlucht-concerten in een heerlijke festivalsfeer. Er zijn optredens van o.a. Laïs, Tangarine, Pjotr, Joe Buck, Opera Alaska, The Hillbilly Moonshiners, Dan Tuffy, VanWyck, Stephanie Struijk en vele regionale helden, van de Rick Nolov Band tot The Rolling Beatles. Playa Urbana wordt uiteraard volledige corona-proof ingericht en georganiseerd!

Vanaf zondag 23 augustus strijkt ‘Playa Urbana’ neer in Heerlen. Op het bedrijventerrein van C-Mill op de Molenberg in Heerlen wordt door Cultuurwerkplaats Zeezicht een tijdelijk openluchttheater gebouwd voor maximaal 250 bezoekers die, met inachtneming van de 1,5 meter maatregel kunnen genieten van concerten in een brede mix van americana, roots, folk en wereldmuziek tot pop, indie en zelfs hiphop.

In totaal staan er meer dan 20 concerten op het programma, waarbinnen folk, roots en americana de rode draad vormen. Een hoogtepunt wordt ongetwijfeld Laïs op 12 september in de middag. De Belgische groep met de zangeressen met engelenstemmen brengt al 25 jaar folk met Oudnederlandse en Franse teksten en stond daarmee al op Pinkpop. Het bijzondere folkduo Tangarine kennen we als voormalige huisband van De Wereld Draait Door. De band van de van oorsprong Schotse Helen Flaherty staat aan de top van de Keltische folk-scene. En met VanWyck en de geboren Australiër Dan Tuffy staan er door critici twee zeer gewaardeerde americana-acts op het programma, die in het afgelopen jaar verrasten met prachtige albums. Stephanie Struijk, voorheen Stevie Ann, zingt tegenwoordig in het Nederlands en brengt een voorproefje van haar nieuwe album ‘Fijn Zo’.

Ook zijn er nieuwe artiesten zoals de 24-jarige Joe Buck, die dankzij een supermarkt-reclame vorig jaar een hit scoorde. Het nummer ‘The Way You Take Time’ werd eind vorig jaar tot de nummer één in de ‘reclamemuziek-top 40 aller tijden’ gekozen. Op 24 september, twee dagen voor zijn optreden op Playa Urbana, brengt hij zijn nieuwe album uit. Rapper Pjotr bracht vorige maand zijn debuut-album ‘Kleine Wereld’ uit, waarop de hit ‘Omgekeerde Wereld’ staat, een gevoelige en emotionele ode aan zijn moeder. Opera Alaska is het nieuwe project van Moss-frontman Marien Dorleijn. Het met positieve kritieken overladen debuutalbum ‘The Stream’ staat vol verrassende indiepopnummers en kwam in mei uit op Excelsior Recordings.

Een groot deel van het programma betreft artiesten uit de regio. Uiteraard komen de godfathers van de Limburgse ska, Rick Nolov Band, maar ook The Rolling Beatles, Stiff, Adell Trio, The Cooder Connection en The Man Comes Around. Ook in bands als The Hillbilly Moonshiners, The Gordon Smith Band en Komodo zijn regionale muzikanten volop vertegenwoordigd.

zo. 23 aug. 14:30u. Adell Trio +

zo. 23 aug. 20:00u. The Cooder Connection

vr. 28 aug. 20:00u. Dan Tuffy

za. 29 aug. 20:00u. Stiff

zo. 30 aug. 14:30u. The Rolling Beatles

vr. 04 sept. 20:00u. Stephanie Struijk

za. 05 sept. 14:30u. The Helen Flaherty Band

zo. 06 sept. 14:30u. Gordon Smith Band

vr. 11 sept. 20:00u. The Hillbilly Moonshiners

za. 12 sept. 14:30u. Laïs

za. 12 sept. 20:00u. Opera Alaska

vr. 18 sept. 20:00u. VanWyck

za. 19 sept. 20:00u. Pjotr

zo. 20 sept. 20:00u. Rick Nolov Band

vr. 25 sept. 20:00u. Tangarine

za. 26 sept. 14:30u. The Man Comes Around

za. 26 sept. 20:00u. Joe Buck

zo. 27 sept. 20:00u. Komodo