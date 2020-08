Guldemond/Delfos & Friends op binnenplaats Observant

Deze zomer spelen iedere woensdagavond de beste Nederlandse jazzartiesten op de binnenplaats van de Observant. Met parasols, paraplu’s en dekentjes achter de hand kunnen alle concerten, ook bij minder weer, veilig in de buitenlucht plaatsvinden. Woensdag 26 augustus treden gitarist Lou Guldemond en saxofonist Rolf Delfos op met hun muzikale vrienden.

Toetsenist Karel Boehlee, drummer Danny Sahupala, bassist Boudewijn Lucas, percussionist Martin Verdonk, gitarist Lou Guldemond en saxofonist Rolf Delfos, musici uit Nederland, die hun sporen hebben verdiend bij binnen- en buitenlandse acts. De jongens kennen elkaar door het samenspelen in verschillende bands vanaf de jaren 80. Met deze groep spelen zij stukken van Lou’s CD That’s it! en daarnaast stukken van onder andere The Crusaders, David Sanborn en Larry Carlton.

Karel Boehlee is één van de beste Nederlandse (jazz)pianisten en is docent piano aan het Amsterdams Conservatorium en begeleidde 25 jaar lang de Belgische mondharmonica virtuoos Toos Thielemans. Danny Sahupala maakte deel uit van de legendarische fusionband Coopertest en is nog steeds als bandleider betrokken bij diverse acts. Boudewijn Lucas maakte deel uit van de latingroep Nueva Manteca en het Metropole Orkest. Lou Guldemond speelde in de groep Batida en tourde met Big, Black & Beautiful. Martin Verdonk is een percussionist die van alle markten thuis is. Hij maakte twee soloplaten en speelde o.a. met Steve Winwood en Incognito. Rolf Delfos is een bezige bij in de muziekwereld. Hij speelt in verschillende groepen waaronder de Houdini’s en Artvark. Delfos en Guldemond maken nu samen deel uit van de bigband Licks & Brains.

Ervaringen tot nu toe zijn dat het publiek vooral een feel good gevoel krijgt bij het luisteren en zien van deze groep: “Eindelijk weer eens muziek met een melodie en een lekkere ouderwetse groove”.