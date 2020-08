Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Tame Impala.

Muzikaal en creatief epicentrum van Tame Impala is schrijver, producer, muzikant en multitalent Kevin Parker. Hoewel live zijn band uit vijf personen bestaat, is dit in de studio anders. Parker is zelf verantwoordelijk voor de muziek, de zangpartijen en het opnameproces. Na debuutalbum ‘Innerspeaker’ uit 2010 was het vervolgalbum ‘Lonerism’ uit 2012 dat de echte doorbraak betekende, mede door de bescheiden (indie) hitsingle ‘Elephant’. Dit album leverde zelfs een Grammy Awars-nominatie op voor “Best Alternative Music Album”.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Tame Impala live @ Lollapalooza Chicago (2019).